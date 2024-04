Zawody policyjnych ratowników KPP Data publikacji 09.04.2024 Powrót Drukuj Najlepsi policyjni ratownicy z uprawnieniami do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) ze wszystkich garnizonów w Polsce spotkają się w słupskiej Szkole Policji podczas finału IX. edycji Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych. Puchar dla zwycięzców ufundował Komendant Główny Policji.

Już po raz dziewiąty Szkoła Policji w Słupsku będzie gospodarzem finału Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych. W tym roku zmaganiom ratowników towarzyszyć będą również specjalistyczne warsztaty. Dostępny jest już również regulamin zawodów.

Celem zawodów jest podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kolejna edycja zawodów ma także ugruntować wizerunek sprawnego, wszechstronnie wyszkolonego policjanta, gotowego nieść pomoc poszkodowanym. Doskonalenie takich umiejętności to jeden z elementów budowania zaufania obywateli do policjantów. Widoczne jest to szczególnie wtedy, gdy mass media nagłaśniają przypadki profesjonalnie udzielonej pierwszej pomocy przez policjantów.

Zawody rozegrane zostaną

w dniach 5-7 czerwca 2024 roku.



Regulamin zawodów (plik .pdf)

W zawodach udział wezmą reprezentacje policyjnych ratowników ze wszystkich województw, realizujący zadania w służbie prewencyjnej i kryminalnej, którzy posiadają aktualne uprawnienia ratownika w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W trakcie rywalizacji rozegrane zostaną cztery konkurencje praktyczne oraz test wiedzy zawodowej obejmujący problematykę z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W drugim dniu zawodów odbędą się warsztaty pod hasłem „Ratownik w zintegrowanym systemie medycznym”. Wśród poruszanych tematów znajdą się między innymi kwestie dotyczące psychologicznych aspektów udzielania pierwszej pomocy oraz omówienie aktualnych zagadnień i nowości w zakresie ratownictwa.

Puchar za zajęcie pierwszego miejsca ufundował Komendant Główny Policji, który jest także fundatorem nagród pieniężnych dla trzech najlepszych patroli. Puchary za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca ufundował Komendant Szkoły Policji w Słupsku.

Zdjęcia z poprzednich edycji zawodów.