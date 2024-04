Solidarność policyjnej rodziny Data publikacji 08.04.2024 Powrót Drukuj To był piękny gest solidarności i wsparcia. Kierownictwo, kadra i słuchacze Szkoły Policji w Słupsku pokazali jedność „niebieskiej rodziny” w challenge`u dla mł.asp. Krzysztofa Sobieraja z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach (woj. łódzkie).

Na początku stycznia tego roku mł.asp. Krzysztof Sobieraj, 6 stycznie tego roku, w trakcie wykonywania czynności służbowych na ulicy Łódzkiej w Poddębicach, został potrącony przez pojazd, którego kierowca przekroczył dozwoloną prędkość i otrzymał od policjanta sygnał do zatrzymania. Kierujący pojazdem nie zatrzymał się, potrącił funkcjonariusza i uciekł z miejsca zdarzenia nie udzielając mu pomocy.

Nieprzytomny policjant z urazem klatki piersiowej i twarzoczaszki został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł zabieg operacyjny. Jego życie jest nadal zagrożone a droga do powrotu do zdrowia będzie wymagała intensywnej rehabilitacji.

Szkoła Policji w Słupsku została nominowana do challenge`u przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Dariusza Walichnowskiego. W piątek przed apelem porannym wszyscy solidaryzujący się z poszkodowanym policjantem zgromadzili się na placu apelowym. Zadanie do wykonania to wykonanie 10 pompek a następnie wpłata dowolnej kwoty na konto dedykowane zbiórce funduszy na rehabilitację… Poniżej przedstawiamy relację filmową z tego wydarzenia.

Film Challenge na rzecz mł.asp. Krzysztofa Sobieraja

Link do filmu w wyższej rozdzielczości: https://youtu.be/ciAmt2zthFk

Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Piotr Cekała nominował trzy kolejne jednostki do udziału w tej szlachetnej akcji, są to:

• Szkoła Policji w Katowicach

• Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

• Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Nominowanym życzmy powodzenia. Informacje o akcji zbiórki funduszy na rehabilitację znajdują się na stronie portalu Zrzutka.pl pod adresem https://zrzutka.pl/c5mjnm. Na dole strony zamieściliśmy również - w wersji do pobrania - przygotowany przez nas plakat, z informacjami o prowadzonej akcji.

Krzysztof, trzymaj się, jesteśmy z Tobą !