Pomoc z uśmiechem na twarzy Data publikacji 26.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Takie wychowanie wynosi się z domu, okazali mi wiele serdeczności - tak o postawie słuchaczy ze Szkoły Policji w Słupsku mówi mieszkanka jednej z podsłupskich miejscowości. Wracając po służbie, słuchacze pomogli kobiecie nieść ciężki bagaż.

Wracający pociągiem po zakończonej służbie młodzi policjanci pomogli wysiadającej starszej kobiecie w wyniesieniu ciężkiego bagażu z wagonu na peronie a następnie odprowadzili pasażerkę na przystanek autobusowy niosąc jej dużą walizkę.

Pani Renata bardzo pozytywnie zaskoczona była postawą policjantów, o czym sama opowiada w poniższym nagraniu.

Dodatkowo, doceniając postawę młodych policjantów, skierowała list z podziękowaniem za okazaną pomoc i serdeczność.

„Chciałabym bardzo podziękować uczniom Szkoły Policji w Słupsku za okazaną mi pomoc w czasie podróży. Jechałam z Koszalina do Słupska dnia 7..09.2023, około godz. 14.00 wysiadłam na stacji w Słupsku. Miałam dość ciężki bagaż. Nie prosząc o pomoc uczniowie Policji natychmiast mi pomogli. Z uśmiechem na twarzach okazali mi tyle serdeczności, że do dnia dzisiejszego jestem pod wielkim wrażeniem.

Naprawdę rzadko dziś spotkać takie wychowanie, które na pewno wynieśli z domu jak i ze Szkoły Policji. Zasługują na słowa „Podziękowania”. Proszę przekazać im słowa wdzięczności. Jestem pewna, że będą to dobrzy, uczciwi pracownicy Policji.

Życzę wychowankom Szkoły sukcesów w zdobywaniu wiedzy, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności dla całej Szkoły Policji” - napisała w swoim liście pani Renata Horodecka.