Międzynarodowe mistrzostwa strzeleckie Data publikacji 04.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Polski i z zagranicy rywalizowali w X. edycji Otwartych Międzynarodowych Mistrzostw Jednostek Szkoleniowych Policji w Strzelaniu. Udział w zawodach wzięli także przedstawiciele kilku uzbrojonych formacji mundurowych. Najlepsi zdobyli Puchary ufundowane przez Komendanta Głównego Policji, który objął Mistrzostwa patronatem honorowym.

Zagraniczne formacje policyjne reprezentowali policjanci z Litwy, Francji i Niemiec. W zwodach wzięli także udział marynarze US Navy z bazy amerykańskiej w Redzikowie. Polskie formacje mundurowe reprezentowali funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Więziennej i Marynarki Wojennej a Szkoły Policji - funkcjonariusze z Katowic, Szczytna i Słupska.

Zawody rozegrane zostały na strzelnicy Szkoły Policji w Słupsku. Uczestnicy startowali w dwóch konkurencjach: strzelanie sytuacyjne i strzelanie statyczne. Celem zawodów było między innymi doskonalenie umiejętności strzeleckich, wymiana doświadczeń w zakresie sportu policyjnego oraz integracja środowiska strzeleckiego.

Równie ważne były też rozmowy kuluarowe, w czasie których uczestnicy wymieniali się swoimi doświadczeniami z pełnienia służby i omawiali sytuacje związane z wykorzystaniem broni palnej w różnych sytuacjach.

W pierwszej konkurencji "Strzelanie statyczne" każdy z zawodników musiał w określonym czasie oddać serię strzałów przerywanych wymianą magazynka. Strzelanie odbywało się w postawie stojącej, a tarcza znajdowała się w odległości 25 metrów.

Druga konkurencją było "Strzelanie sytuacyjne". Strzelający oddawał 6 strzałów do tarczy odjeżdżającej z odległości 10 do 25 metrów. Po wymianie magazynka i zwolnieniu zamka strzelec przemieszczał się na kolejne stanowisko strzeleckie w odległości 10 metrów, z którego oddawał 6 strzałów do tarczy przesuwnej (3 poprzeczne przebiegi).

Jednostki reprezentowane podczas mistrzostw przez poszczególnych zawodników:

Narodowa Szkoła Policji w Perigueux

Szkoła Policji Litwy w Kownie

Wyższa Szkoła Policji w Oranienburgu

Baza Wsparcia Marynarki Wojennej USA w Redzikowie

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Szkoła Policji w Katowicach

Szkoła Policji w Słupsku

W klasyfikacji drużynowej, po zatwierdzeniu wyników przez Sędziego Głównego podinsp. Jacka Banaszkiewicza, Puchar Komendanta Głównego Policji zdobyła Szkoła Policji w Katowicach.

W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Adam Hetman również ze Szkoły Policji w Katowicach.

Komendant Główny Policji ufundował również Puchar dla najlepszego zawodnika zagranicznego - zdobył go Giedrius Valeika ze Szkoły Policji Litwy w Kownie.

W zastęstwie Komendanta Głównego Policji puchary wręczył Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Piotr Cekała w asyście swojego zastęcy insp. Macieja Marciniaka. Pełne wyniki mistrzostw przedstawiają się następująco:

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

1. miejsce Szkoła Policji w Katowicach

2. miejsce Szkoła Policji w Słupsku

3. miejsce Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

4. miejsce Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

5. miejsce Szkoła Policji Litwy w Kownie

6. miejsce Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

1. miejsce Adam Hetman, Szkoła Policji w Katowicach

2. miejsce Artur Długokęcki, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

3. miejsce Giedrius Valeika, Szkoła Policji Litwy w Kownie

4. miejsce Andrzej Dzieszkiewicz, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

5. miejsce Damian Łabaj, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

6. miejsce Sylwester Siembrzuch, Szkoła Policji w Słupsku

Pełna galeria zdjęć w pliku .ZIP 918 MB LINK

Pełna galeria zdjęć na portalu społecznościowym Facebook LINK