W katyńską rocznicę...

Przedstawiciele Szkoły Policji, Komendy Miejskiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej wzięli udział w miejskich obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Rocznica ujawnienia tej sowieckiej zbrodni zmusza do refleksji i zachowania w pamięci najwyższych ofiar, jakie ponieśli także przedwojenni polscy policjanci. Kontekst tej zbrodni jest szczególnie wyrazisty poprzez trwającą na Ukrainie wojnę.

W trakcie uroczystości mówiono między innymi o tragicznym losie tysięcy polskich policjantów, jeńców obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, którzy zginęli tylko dlatego, że byli policjantami. Najwięcej przedstawicieli policyjnej formacji wywieziono do obozu w Ostaszkowie, który liczył 6570 jeńców. Ciała pomordowanych policjantów wywożono do lasu nad rzeką Twercą niedaleko Miednoje, a następnie wrzucano do dołów i zakopywano. Obóz w Ostaszkowie przeżyło jedynie 120 osób.

Przed piętnastoma laty, uchwałą Sejmu RP, ustanowiono dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W Słupsku obchody odbywały się pod Krzyżem Katyńskim na Starym Cmentarzu przy ulicy prof. Maxa Josepha. W trakcie uroczystości przedstawiciele parlamentarzystów, samorządowców, wielu instytucji i organizacji złożyli pod Krzyżem Katyńskim wieńce i wiązanki kwiatów. W imieniu słupskiej Policji kwiaty pod pomnikiem złożył Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Piotr Cekała w asyście między innymi Komendanta Miejskiego Policji mł.insp. Mariusza Mejera.