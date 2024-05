Nowe analizatory w rękach wykładowców Data publikacji 15.05.2024 Powrót Drukuj Obsługę i działanie nowo zakupionych przez Policję przenośnych analizatorów do wstępnego wykrywania substancji działających podobnie do alkoholu poznawali w Warszawie przedstawiciele kadry dydaktycznej słupskiej Szkoły Policji. Zdobyta wiedza i umiejętności będą teraz przekazywane słuchaczom na szkoleniach i kursach.

Na wyposażenie Policji trafiają właśnie zestawy przenośnych analizatorów do wstępnego wykrywania w ślinie osób badanych środków działających podobnie do alkoholu.

Badanie wykonuje się za pomocą jednorazowej, sterylnej małej kasetki, której końcówkę osoba badana musi umieścić po językiem na czas od jednej do trzech minut, aż końcówka nasiąknie śliną. Po tym czasie kasetka umieszczana jest w specjalnym czytniku, który znajduje się w przenośnym analizatorze.

Jeśli badanie zostało przeprowadzone prawidłowo, na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat i polecenie wpisania przez kontrolującego policjanta, danych osoby badanej. Uzyskany wynik jest wyświetlany i zapisywany w urządzeniu, dodatkowo można go wydrukować, na dołączonej do zestawu małej, przenośnej drukarce.

Nowo zakupione urządzenia trafią nie tylko do jednostek liniowych, ale również do policyjnych szkół. Dzięki temu nowi funkcjonariusze, rozpoczynający samodzielną służbę, będą już przygotowani do obsługi i prowadzenia badań za pomocą tych analizatorów.