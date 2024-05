Szkolenia zawodowe poza terenem Szkoły Policji Data publikacji 14.05.2024 Powrót Drukuj Pomorscy policjanci kandydujący do korpusu podoficerów i aspirantów rozpoczęli zajęcia na kursach prowadzonych przez Szkołę Policji w Słupsku. Po raz pierwszy jednak - mimo że podlegają Komendantowi Szkoły - uczestniczą w zajęciach, które w całości odbywają się w gdańskiej Komendzie Wojewódzkiej Policji. Ten sposób kształcenia realizowany będzie także przez inne policyjne szkoły w kraju.

24 kandydatów do korpusu podoficerskiego i 24 kandydatów do korpusu aspiranckiego z pomorskiego garnizonu Policji zostało włączonych w poniedziałek do stanu słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku. Stacjonarne zajęcia po raz pierwszy prowadzone będą poza siedzibą słupskiej Szkoły - na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Rozpoczęcie zajęć w tej formie poprzedziła seria przygotowań, w ramach których odbyły się między innymi kursy dydaktyczne dla policjantów, którzy poprowadzą zajęcia dla przyszłych podoficerów i aspirantów.

Możliwość prowadzenia w ten sposób szkoleń została wcześniej przeanalizowana podczas zajęć wyjazdowych, jakie wykładowcy Szkoły Policji w Słupsku prowadzili w Gdańsku na kursie instruktorów strzelań policyjnych oraz kursach z taktyki i technik interwencji.

Prowadzenie zajęć w systemie stacjonarnym, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pozwala policjantom na codzienny dojazd na zajęcia z miejsc zamieszkania, jednak co najważniejsze - taka forma prowadzenia kursów uwalnia dodatkowe miejsca szkoleniowe w słupskiej Szkole Policji, które wykorzystane będą do kształcenia jeszcze większej liczby nowo przyjętych do służby policjantów na szkoleniu zawodowym podstawowym.

W podobny sposób realizowane będą kursy aspiranckie i podoficerskie w innych garnizonach na terenie kraju przy wsparciu policyjnych szkół.

Pierwsze w ten sposób prowadzone kursy zakończą się w pomorskiej Komendzie Wojewódzkiej Policji na początku czerwca. Policjanci garnizonu pomorskiego jako pierwsi w Polsce podjęli się wyzwania zorganizowania szkoleń zawodowych aspiranckich i podoficerskich poza murami szkół policyjnych.

Przypomnijmy, korpus podoficerski w polskiej Policji to stopnie sierżanta, starszego sierżanta i sierżanta sztabowego. Korpus aspirancki to stopień młodszego aspiranta, aspiranta, starszego aspiranta i aspiranta sztabowego.